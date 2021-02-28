Мозес: «Своим друзьям говорю, что «Спартак» — это российский «МЮ»
Защитник «Спартака» Виктор Мозес рассказал, как своим друзьям описывает московский клуб.
«Говорю им, что это российский «МЮ». Большой клуб, где создана семейная атмосфера. Мне нравится коллектив, здесь классные ребята: Бакайе, Зобнев...» — цитирует Мозеса официальный сайт клуба.
30-летний нигериец за всю свою карьеру успел поиграть в пяти английских клубах. С октября 2020 года Мозес выступает в московской команде на правах аренды, рассчитанной до конца текущего сезона.
После 19 туров РПЛ «Спартак» занимает 4-е место в турнирной таблице. Сегодня, 28 февраля, московский клуб сыграет с «Рубином» в чемпионате России. Начало — в 14.00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://spartak.com/news/2021-02-27-viktor_mozes_govoryu_anglichanam_chto_spartak__eto_rossiyskiy_myu/
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