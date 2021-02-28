Защитник «Спартака» Виктор Мозес рассказал, как своим друзьям описывает московский клуб.

«Говорю им, что это российский «МЮ». Большой клуб, где создана семейная атмосфера. Мне нравится коллектив, здесь классные ребята: Бакайе, Зобнев...» — цитирует Мозеса официальный сайт клуба.

30-летний нигериец за всю свою карьеру успел поиграть в пяти английских клубах. С октября 2020 года Мозес выступает в московской команде на правах аренды, рассчитанной до конца текущего сезона.

После 19 туров РПЛ «Спартак» занимает 4-е место в турнирной таблице. Сегодня, 28 февраля, московский клуб сыграет с «Рубином» в чемпионате России. Начало — в 14.00 по московскому времени.