Спортивный директор «Спартака» рассказал о будущем Педро Роши в клубе

Спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов рассказал о будущем нападающего Педро Роши в московском клубе. 24 февраля красно-белые исключили бразильца из заявки на Тинькофф РПЛ.

«В ФНЛ он оказался из-за лимита. Будущее? В Бразилии закончился чемпионат, сейчас сразу начинается второй — там открывается рынок. Будем решать, некоторые клубы интересуются. Будет ли это продажа или аренда? Зависит от предложения. В ФНЛ он вряд ли будет играть. На него есть спрос там, зачем играть в ФНЛ», — приводит «РБ Спорт» слова Попова.

26-летний бразилец вернулся в московский клуб в январе после почти двух лет в арендах в «Крузейро» и «Фламенго». Свой последний матч за «Спартак» провел 7 марта 2019 года против «Урала» в Кубке России. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 2 миллиона евро.