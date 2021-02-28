Спортивный директор «Спартака» рассказал о будущем Педро Роши в клубе
Спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов рассказал о будущем нападающего Педро Роши в московском клубе. 24 февраля красно-белые исключили бразильца из заявки на Тинькофф РПЛ.
«В ФНЛ он оказался из-за лимита. Будущее? В Бразилии закончился чемпионат, сейчас сразу начинается второй — там открывается рынок. Будем решать, некоторые клубы интересуются. Будет ли это продажа или аренда? Зависит от предложения. В ФНЛ он вряд ли будет играть. На него есть спрос там, зачем играть в ФНЛ», — приводит «РБ Спорт» слова Попова.
26-летний бразилец вернулся в московский клуб в январе после почти двух лет в арендах в «Крузейро» и «Фламенго». Свой последний матч за «Спартак» провел 7 марта 2019 года против «Урала» в Кубке России. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 2 миллиона евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://bookmaker-ratings.ru/news/interv-yu-dmitriya-popova-gde-prodolzhit-kar-eru-rosha-peregovory-po-bakaevu-i-shans-dlya-nego-varianty-po-treneru/
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