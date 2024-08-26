Мостовой — о лидерстве «Локомотива» в РПЛ: «Команда удивляет. Не ожидал такого»

Экс-игрок сборных СССР и России по футболу Александр Мостовой в комментарии «СЭ» оценил победу «Локомотива» над «Ростовом» (3:2) в 6-м туре РПЛ.

«Я действительно удивлен их результатами, и думаю, что не я один. Это действительно неожиданно, ведь, посмотрев первые два тура, с «Акроном» и «Динамо», я думал, что им в этом сезоне будет непросто. Но мы видим, что команда бежит и играет, молодежь очень неплохо выглядит, поэтому они молодцы. Еще не стоит забывать трансферное окно, где они потеряли нескольких лидеров: Глушенкова, Дзюбу, Миранчука. В любом случае, сейчас команда удивляет. Честно, я такого от них не ожидал», — сказал Мостовой «СЭ».

Также бывший футболист высказал мнение об амбициях «Локомотива» в этом сезоне.

«Давайте посмотрим. Я не сторонник сразу возносить, как у нас любят делать. Сейчас сразу начнут возносить до небес их тренера Галактионова. Давайте смотреть спокойно. Пока никто ничего еще не выиграл. А то бывает, что человека возносят-возносят, а потом смотришь, а он за 10 лет работы так ничего и не выиграл, но люди его лизанием занимаются. Особенно комментаторы, которые при счете 2:0 начинают зализывать, а потом случается 2:2 или поражение, и они минут 15 про человека ничего не говорят», — добавил Мостовой.

После победы над ростовчанами «Локомотив» с 15 очками возглавил турнирную таблицу РПЛ. В следующем туре железнодорожники 1 сентября сыграют против «Краснодара».

Денис Сафронов