Мостовой — о лидерстве «Локомотива» в РПЛ: «Команда удивляет. Не ожидал такого»
Экс-игрок сборных СССР и России по футболу Александр Мостовой в комментарии «СЭ» оценил победу «Локомотива» над «Ростовом» (3:2) в 6-м туре РПЛ.
«Я действительно удивлен их результатами, и думаю, что не я один. Это действительно неожиданно, ведь, посмотрев первые два тура, с «Акроном» и «Динамо», я думал, что им в этом сезоне будет непросто. Но мы видим, что команда бежит и играет, молодежь очень неплохо выглядит, поэтому они молодцы. Еще не стоит забывать трансферное окно, где они потеряли нескольких лидеров: Глушенкова, Дзюбу, Миранчука. В любом случае, сейчас команда удивляет. Честно, я такого от них не ожидал», — сказал Мостовой «СЭ».
Также бывший футболист высказал мнение об амбициях «Локомотива» в этом сезоне.
«Давайте посмотрим. Я не сторонник сразу возносить, как у нас любят делать. Сейчас сразу начнут возносить до небес их тренера Галактионова. Давайте смотреть спокойно. Пока никто ничего еще не выиграл. А то бывает, что человека возносят-возносят, а потом смотришь, а он за 10 лет работы так ничего и не выиграл, но люди его лизанием занимаются. Особенно комментаторы, которые при счете 2:0 начинают зализывать, а потом случается 2:2 или поражение, и они минут 15 про человека ничего не говорят», — добавил Мостовой.
После победы над ростовчанами «Локомотив» с 15 очками возглавил турнирную таблицу РПЛ. В следующем туре железнодорожники 1 сентября сыграют против «Краснодара».
Денис Сафронов
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Локомотив
|6
|5
|0
|1
|15-7
|15
|
2
|Зенит
|6
|4
|2
|0
|15-1
|14
|
3
|Краснодар
|6
|3
|3
|0
|6-3
|12
|
4
|Динамо
|6
|4
|0
|2
|9-4
|12
|
5
|Спартак
|6
|3
|2
|1
|9-3
|11
|
6
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-4
|10
|
7
|Рубин
|6
|3
|1
|2
|11-11
|10
|
8
|Ростов
|6
|2
|2
|2
|9-12
|8
|
9
|Кр. Советов
|6
|2
|0
|4
|6-12
|6
|
10
|Пари НН
|6
|2
|0
|4
|6-12
|6
|
11
|Химки
|6
|1
|3
|2
|9-11
|6
|
12
|Оренбург
|6
|1
|2
|3
|7-11
|5
|
13
|Динамо Мх
|6
|1
|2
|3
|2-6
|5
|
14
|Акрон
|6
|1
|1
|4
|7-13
|4
|
15
|Факел
|6
|1
|1
|4
|2-10
|4
|
16
|Ахмат
|6
|0
|4
|2
|4-10
|4
|31.08
|15:00
|
Химки – ЦСКА
|- : -
|31.08
|17:30
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|31.08
|19:45
|
Спартак – Рубин
|- : -
|31.08
|20:00
|
Ахмат – Акрон
|- : -
|1.09
|15:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|1.09
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо Мх
|- : -
|1.09
|19:45
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|1.09
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
|1