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Сегодня, 12:50

Мостовой — о лидерстве «Локомотива» в РПЛ: «Команда удивляет. Не ожидал такого»

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Экс-игрок сборных СССР и России по футболу Александр Мостовой в комментарии «СЭ» оценил победу «Локомотива» над «Ростовом» (3:2) в 6-м туре РПЛ.

«Я действительно удивлен их результатами, и думаю, что не я один. Это действительно неожиданно, ведь, посмотрев первые два тура, с «Акроном» и «Динамо», я думал, что им в этом сезоне будет непросто. Но мы видим, что команда бежит и играет, молодежь очень неплохо выглядит, поэтому они молодцы. Еще не стоит забывать трансферное окно, где они потеряли нескольких лидеров: Глушенкова, Дзюбу, Миранчука. В любом случае, сейчас команда удивляет. Честно, я такого от них не ожидал», — сказал Мостовой «СЭ».

Также бывший футболист высказал мнение об амбициях «Локомотива» в этом сезоне.

«Давайте посмотрим. Я не сторонник сразу возносить, как у нас любят делать. Сейчас сразу начнут возносить до небес их тренера Галактионова. Давайте смотреть спокойно. Пока никто ничего еще не выиграл. А то бывает, что человека возносят-возносят, а потом смотришь, а он за 10 лет работы так ничего и не выиграл, но люди его лизанием занимаются. Особенно комментаторы, которые при счете 2:0 начинают зализывать, а потом случается 2:2 или поражение, и они минут 15 про человека ничего не говорят», — добавил Мостовой.

После победы над ростовчанами «Локомотив» с 15 очками возглавил турнирную таблицу РПЛ. В следующем туре железнодорожники 1 сентября сыграют против «Краснодара».

Денис Сафронов

Александр Мостовой
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Локомотив 6 5 0 1 15-7 15
2
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
3
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
4
 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
5
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
7
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
8
 Ростов 6 2 2 2 9-12 8
9
 Кр. Советов 6 2 0 4 6-12 6
10
 Пари НН 6 2 0 4 6-12 6
11
 Химки 6 1 3 2 9-11 6
12
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
13
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
14
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
15
 Факел 6 1 1 4 2-10 4
16
 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
Результаты / календарь
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31.08 15:00
Химки – ЦСКА
 - : -
31.08 17:30
Пари НН – Зенит
 - : -
31.08 19:45
Спартак – Рубин
 - : -
31.08 20:00
Ахмат – Акрон
 - : -
1.09 15:00
Оренбург – Динамо
 - : -
1.09 17:30
Кр. Советов – Динамо Мх
 - : -
1.09 19:45
Локомотив – Краснодар
 - : -
1.09 20:00
Ростов – Факел
 - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 5
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 6 1 1
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