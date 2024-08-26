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Сегодня, 12:30

Глебов — о возможном переходе в «Спартак»: «Обсуждали с Карпиным эту ситуацию. Знаю его позицию»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Капитан «Ростова» Данил Глебов в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о своем будущем.

«Не знаю все подробности, какие там разговоры и что. Может, до конца карьеры будут говорить о «Спартаке»? Разговаривал с Валерием Георгиевичем, обсуждали ситуацию. За все время были какие-то диалоги. Он высказывал свою позицию, я свою. Знаю его позицию. Но это наш личный разговор, подробностей лучше не выносить», — сказал Глебов «СЭ».

24-летний полузащитник выступает за «Ростов» с 2019 года. В текущем сезоне Глебов провел 7 матчей во всех турнирах, отличившись одним голом.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 8 миллионов евро. Контракт Глебова с «Ростовом» рассчитан до лета 2028 года.

Валерий Карпин
Данил Глебов
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
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3
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 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
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8
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