Глебов — о возможном переходе в «Спартак»: «Обсуждали с Карпиным эту ситуацию. Знаю его позицию»

Капитан «Ростова» Данил Глебов в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о своем будущем.

«Не знаю все подробности, какие там разговоры и что. Может, до конца карьеры будут говорить о «Спартаке»? Разговаривал с Валерием Георгиевичем, обсуждали ситуацию. За все время были какие-то диалоги. Он высказывал свою позицию, я свою. Знаю его позицию. Но это наш личный разговор, подробностей лучше не выносить», — сказал Глебов «СЭ».

24-летний полузащитник выступает за «Ростов» с 2019 года. В текущем сезоне Глебов провел 7 матчей во всех турнирах, отличившись одним голом.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 8 миллионов евро. Контракт Глебова с «Ростовом» рассчитан до лета 2028 года.