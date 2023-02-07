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Мостовой заявил, что «Спартаку» нужно больше доверять Зиньковскому

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на успешную игру Антона Зиньковского в матче за «красно-белых» против «Краснодара» (4:0), который проходил в рамках Зимнего Кубка РПЛ.

«Я еще давно говорил, что Зиньковский хороший футболист. Он и в 20 лет мог бы оказаться в «Спартаке» или какой-нибудь другой топовой московской команде. Антон отличный игрок, поэтому он должен играть и забивать. Ему просто нужно начать больше доверять и поверить в него. Он может играть в стартовом составе любой команды. Только не должно быть никаких околофутбольных мотивов. Хотя бывает, что футболист в одной команде не может раскрыться, а в другой все получается», — приводит слова Мостового Metaratings.ru.

Зиньковский выступает за «Спартак» с июля 2022 года. На счету хавбека 19 матчей, два гола и две результативных передачи. Соглашение футболиста с клубом рассчитано до июня 2027 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/mostovoi-zinkovskomu-nuzhno-nachat-bolshe-doveryat-i-poverit-v-nego-226012/
Александр Мостовой
Антон Зиньковский
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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