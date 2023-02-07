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Сегодня, 18:54

Булыкин считает, что с нынешним составом «Локомотив» должен уходить из зоны вылета

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от выступления «железнодорожников» во второй части сезона Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Да, Галактионов не самый опытный тренер, но если смотреть на футболистов «Локомотива» и на саму команду, то можно сказать, что 14 место явно не для них. Выйти из этой ситуации будет непросто, но я верю, что у «железнодорожников» все получится. Да, команда у «Локомотива» молодая, но опытных футболистов тоже достаточно. Один Баринов чего стоит, он один из лидеров. Также есть футболисты, которые в клубе уже давно играют и их тоже можно считать опытными. С нынешним составом «Локомотив» должен уходить из зоны вылета, а в следующем сезоне уже ставить самые высокие цели. Кроме Баринова лидером может стать Миранчук. Также есть молодые футболисты, которые могут взять ответственность на себя, к примеру Магкеев, Карпукас. Все эти футболисты могут проявить свои лидерские качества и помочь «Локомотву» выбраться из этой тяжелой ситуации», — приводит слова Булыкина Metaratings.ru.

После 17 туров «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков. Лидирует — «Зенит» (42 очка).

Источник: https://metaratings.ru/news/bulykin-s-nyneshnim-sostavom-lokomotiv-dolzhen-ukhodit-iz-zony-vyleta-a-v-sleduyushem-sezone-stavit-samye-vysokie-celi-226010/
Дмитрий Булыкин
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
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Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
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Краснодар – Торпедо
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5.03 19:30
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

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Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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