Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:08

Кавазашвили заявил, что «Спартак» с Промесом стал очень сильным

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о полузащитнике красно-белых Квинси Промесе.

«Аленичев назвал Промеса легендой «Спартака»? Да, я согласен с этим. Действительно, это незаменимый футболист на сегодняшний день в «Спартаке». Квинси блистал, когда появился в команде, но после того, как вернулся из Голландии, он одно время не очень находил себе место в основном составе. Но где-то в прошлом или позапрошлом году он начал очень прилично играть, вспомнил молодость. Его яркие матчи на протяжении этого сезона показали, что он еще не забыл, как нужно играть. Оказалось, что он может себя показать, когда ему надо. Когда он понял, что «Спартак» и он — это одно целое, то стал доказывать, что он самый сильный нападающий в нашем чемпионате. «Спартак» с Промесом и «Спартак» без Промеса — это две разные команды? Не могу сказать, что разные, но с Промесом «Спартак» очень сильный, а без Промеса просто сильный», — приводит слова Кавазашвили Betonmobile.ru.

Он также ответил на вопрос, можно ли назвать Промеса лучшим легионером в истории «Спртака».

«Не хочу проводить параллели, потому что у нас были очень хорошие футболисты. Можно вспомнить полузащитника Алекса, который был прекрасным разыгрывающим, или был, например, Веллитон — отличный нападающий. Сравнивать — самое неблагодарное дело, каждый из них был классным футболистом», — добавил Кавазашвили.

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о полузащитнике красно-белых Квинси Промесе.

«Аленичев назвал Промеса легендой «Спартака»? Да, я согласен с этим. Действительно, это незаменимый футболист на сегодняшний день в «Спартаке». Квинси блистал, когда появился в команде, но после того, как вернулся из Голландии, он одно время не очень находил себе место в основном составе. Но где-то в прошлом или позапрошлом году он начал очень прилично играть, вспомнил молодость. Его яркие матчи на протяжении этого сезона показали, что он еще не забыл, как нужно играть. Оказалось, что он может себя показать, когда ему надо. Когда он понял, что «Спартак» и он — это одно целое, то стал доказывать, что он самый сильный нападающий в нашем чемпионате. «Спартак» с Промесом и «Спартак» без Промеса — это две разные команды? Не могу сказать, что разные, но с Промесом «Спартак» очень сильный, а без Промеса просто сильный», — приводит слова Кавазашвили Betonmobile.ru.

Он также ответил на вопрос, можно ли назвать Промеса лучшим легионером в истории «Спртака».

«Не хочу проводить параллели, потому что у нас были очень хорошие футболисты. Можно вспомнить полузащитника Алекса, который был прекрасным разыгрывающим, или был, например, Веллитон — отличный нападающий. Сравнивать — самое неблагодарное дело, каждый из них был классным футболистом», — добавил Кавазашвили.

В текущем сезоне Промес провел 23 матча за «Спартак», забил 17 голов и сделал 7 результативных передач.

Источник: https://betonmobile.ru/anzor-kavazashvili-spartak-s-promesom-ochen-silnyiy-a-bez-promesa-prosto-silnyiy
Анзор Кавазашвили
Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Я закончил. Спасибо». Федор Емельяненко объявил о завершении карьеры
Федор Емельяненко заработал 100 тысяч долларов за прощальный бой
Школьница напала на одноклассницу с ножом в школе в Химках
Российские бойцы рассказали о паническом бегстве ВСУ под Кременной
Боррель заявил об активной поддержке российских СМИ-иноагентов
Посольству США передана нота с требованием прекратить вмешательство в дела России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мостовой заявил, что «Спартаку» нужно больше доверять Зиньковскому

В «Локомотиве» прокомментировали интерес клуба к Дзюбе и Смольникову
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости