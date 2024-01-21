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Сегодня, 11:34

Мостовой заявил, что смог бы сделать «Зенит» чемпионом

Алина Савинова
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой рассказал, какие перспективы у него были бы в роли главного тренера «Зенита».

«Пеп Гвардиола, когда его назначили главным в «Барселоне», тоже не имел опыта. Но у него был такой состав, что можно было даже на тренировки не приезжать. Если бы я возглавил «Зенит», смог бы его сделать чемпионом? Конечно», — приводит «РБ Спорт» слова Мостового.

Будучи футболистом, Мостовой выступал за такие команды, как «Спартак», «Сельта», «Бенфика», «Кан», «Страсбург», «Алавес». 21 августа 2023 года 55-летний россиянин начал обучение на тренерскую лицензию в академии РФС.

«Зенит» на данный момент идет на втором месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков за 18 туров. Петербуржцы пять лет подряд становились чемпионами России. Команду с 2018 года возглавляет Сергей Семак.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-mostovoj-esli-vozglavlyu-zenit-tozhe-smogu-sdelat-ego-chempionom/
Александр Мостовой
Футбол
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ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

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П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Максим Глушенков

Локомотив

 6
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Спартак

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Виктор Александров

Виктор Александров

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