Каррера: «Если Абаскаль не верит в Джикию, ему лучше уйти из «Спартака»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мыслями о будущем защитника Георгия Джикии в московской команде.

«Если тренер не верит в него, ему лучше уйти. У него есть качества, чтобы играть в любой команде, если он в отличной физической и психологической форме. Причем не только в России», — цитирует Карреру Metaratings.ru.

Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. Его контракт с красно-белыми истекает в мае 2024-го. В текущем сезоне 30-летний футболист сыграл 9 матчей за «Спартак», проведя на поле в общей сложности 706 минут.

19 января появилась информация, что защитник может остаться в московском клубе. При этом красно-белые не готовы предложить ему зарплату выше, чем 1,5 миллиона евро в год.