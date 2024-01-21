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Каррера: «Если Абаскаль не верит в Джикию, ему лучше уйти из «Спартака»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мыслями о будущем защитника Георгия Джикии в московской команде.

«Если тренер не верит в него, ему лучше уйти. У него есть качества, чтобы играть в любой команде, если он в отличной физической и психологической форме. Причем не только в России», — цитирует Карреру Metaratings.ru.

Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. Его контракт с красно-белыми истекает в мае 2024-го. В текущем сезоне 30-летний футболист сыграл 9 матчей за «Спартак», проведя на поле в общей сложности 706 минут.

19 января появилась информация, что защитник может остаться в московском клубе. При этом красно-белые не готовы предложить ему зарплату выше, чем 1,5 миллиона евро в год.

Источник: https://metaratings.ru/news/karrera-esli-abaskal-ne-verit-v-dzhikiyu-emu-luchshe-uiti-326094/
Георгий Джикия
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Массимо Каррера
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
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 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Пари НН – Факел
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