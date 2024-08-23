Мостовой — о матче звезд «Спартака»: «Мне никто не звонил. Буду ждать приглашения»

Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о возможном участии в матче звезд в честь юбилея «Лукойл Арены».

Ранее стало известно, что красно-белые проведут матч с участием игроков команды прошлых лет. Игра состоится 11 сентября и начнется в 20.00 по московскому времени.

«Мне пока никто не звонил. Пока предложения не было, со мной не связывались. Если позвонят, с удовольствием приму участие. Буду ждать приглашения», — сказал Мостовой «СЭ».

В матче звезд будут участвовать бывший главный тренер клуба Олег Романцев, нынешний тренер Деян Станкович и экс-игроки Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Роман Павлюченко, Веллитон, Сальваторе Боккетти и другие.

«Лукойл Арена» была открыта 5 сентября 2014 года.