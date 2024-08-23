«Динамо» анонсировало трансфер марокканского форварда роликом в стиле «Дюны»

Пресс-служба «Динамо» в социальных сетях анонсировала трансфер марокканского нападающего Эль-Мехди Маухуба в стиле фильма «Дюна».

Ранее «СЭ» сообщал, что бело-голубые заплатят за трансфер 21-летнего футболиста 1,66 миллиона евро. Марокканец должен подписать контракт на пять лет.

Форвард принимал участие в футбольном турнире Олимпиады-2024, где сборная Марокко стала бронзовым призером.