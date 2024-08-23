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Сегодня, 17:43

«Динамо» анонсировало трансфер марокканского форварда роликом в стиле «Дюны»

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Пресс-служба «Динамо» в социальных сетях анонсировала трансфер марокканского нападающего Эль-Мехди Маухуба в стиле фильма «Дюна».

Ранее «СЭ» сообщал, что бело-голубые заплатят за трансфер 21-летнего футболиста 1,66 миллиона евро. Марокканец должен подписать контракт на пять лет.

Форвард принимал участие в футбольном турнире Олимпиады-2024, где сборная Марокко стала бронзовым призером.

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ФК Динамо (Москва)
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
6
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
7
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
8
 Рубин 5 2 1 2 9-11 7
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
11
 Динамо Мх 5 1 2 2 2-4 5
12
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
13
 Акрон 5 1 1 3 7-9 4
14
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
15
 Ахмат 5 0 3 2 1-7 3
16
 Факел 5 0 1 4 1-10 1
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Рубин – Динамо Мх
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24.08 15:00
ЦСКА – Акрон
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24.08 17:30
Зенит – Спартак
 - : -
24.08 17:30
Факел – Оренбург
 - : -
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Ахмат – Химки
 - : -
25.08 15:00
Кр. Советов – Пари НН
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Манфред Угальде

Спартак

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