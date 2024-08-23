Звезды «Спартака» 11 сентября проведут матч в честь юбилея «Лукойл Арены»

«Спартак» организует матч с участием звезд красно-белых. Встреча будет посвящена 10-летию «Лукойл Арены».

Участие в матче примут бывший главный тренер клуба Олег Романцев, нынешний тренер Деян Станкович и экс-игроки Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Роман Павлюченко, Веллитон, Сальваторе Боккетти и другие.

Игра состоится 11 сентября и начнется в 20.00 по московскому времени.

«Лукойл Арена» была открыта 5 сентября 2014 года.