Баженов: «У сегодняшнего «Спартака» характер настоящего бойца»

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов поделился мнением об игре команды в начале сезона-2023/24.

— Недавно Олег Романцев вспомнил, что в его времена осечки «Спартака» на старте были рычагом, помогавшим быстро прийти в себя, сделать выводы и победить в чемпионате. Верите, что и команде Абаскаля такое по силам?

— А почему нет? То, что у сегодняшнего «Спартака» характер настоящего бойца, он уже не раз доказывал. Что касается неудачи с «Уралом», то она особенно обидна для болельщиков потому, что после стартовых побед сразу же пошли разговоры о чемпионстве. А когда они начинаются после третьего-четвертого тура, то это плохо. Прав уважаемый Олег Иванович, говоря, что такие осечки еще и проверяют на прочность. Сейчас в «Спартаке» хорошая конкуренция. И Абаскаль этим умело пользуется: плохо сыграл — уступи место другому. И здесь очень своевременными и важными стали приобретения защитника Рябчука и атакующего хавбека Бонгонды. Рябчук — молодой, цепкий, чувствует момент, держит линию. И, попав с корабля на бал, сразу же почувствовал себя на поле своим, что для защитника очень важно. Бонгонда — технарь, забивной, с потрясающей левой ногой! Его скоростные уходы в центр раскачивают оборону, освобождая пространство для атаки. Словом, это очевидное усиление, с которым можно двигаться вперед. И сомнений в том, что «Спартак» это продолжит, у меня нет.