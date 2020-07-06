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Мостовой считает, что у «Зенита» в РПЛ не было конкурентов

6 июля 2020, 06:33
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением о чемпионстве «Зенита». Питерцы обеспечили себе первое место за четыре тура до конца турнира.

— Можно говорить только банальные вещи: «Зенит» заслужил это чемпионство и красиво его оформил убедительной выездной победой над одним из главных конкурентов, — цитируют Мостового «Известия». — Все выглядело уверенно, поскольку не каждый выигрывает золото за четыре тура до окончания чемпионата. Точнее, до сегодняшнего дня это никому не удавалось. По сути, у питерцев не было конкурентов в нынешнем сезоне.

Разве что «Локомотив» в первом круге попытался бороться, но состав и нервозная обстановка вокруг бывшего главного тренера Юрия Семина не позволила претендовать на трофей. А «Зенит» по подбору игроков сильнее всех в России, и главный тренер Сергей Семак выжал из него максимум. При таких лидерах, как Артем Дзюба, Ярослав Ракицкий, Андрей Лунев, Бранислав Иванович, Сердар Азмун, было важно не расплескать то, что имеешь. И это тренеру удалось.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1031730/aleksei-fomin-sevastian-terletckii/zenitnoe-orudie-kak-dziuba-i-azmun-prinesli-pitertcam-rekordnyi-titul

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. «Зенит» — чемпион




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