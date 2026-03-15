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Мостовой о Талалаеве: «Его затронула звездная болезнь! Он уже до этого гавкался с людьми»

Дарик Агаларов
корреспондент

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» прокомментировал конфликт тренера ЦСКА Фабио Челестини и тренера «Балтики» Андрея Талалаева в концовке матча 21-го тура РПЛ. Игра завершилась победой калининградцев со счетом 1:0.

«Вина всего произошедшего на совести Талалаева. То, что он сделал, — ужас. Так нельзя. Инцидент мог перерасти в массовую драку. Я боялся, что начнется уже драка толпа на толпу. Талалаева надо сильно наказать. Он все спровоцировал еще сначала. Зачем выбивать мяч? Останови его и пусть дальше мимо тебя катится. Он берет и выбивает его на трибуны, а потом еще и руками машет. Его затронула звездная болезнь и не в первый раз. Он уже до этого гавкался с людьми. Его нужно наказать за этот инцидент. Вопиющий случай. А если бы кто-то кого-то ударил? А зачинщик этого всего Талалаев. Он до этого уже был дисквалифицирован и теперь опять», — сказал Мостовой «СЭ».

В концовке игры 14 марта произошла массовая стычка, по итогам которой Челестини и Талалаев получили по красной карточке.

ЦСКА (36 очков) потерпел четвертое поражение подряд в РПЛ и опустился на пятое место в турнирной таблице. «Балтика» с 39 очками поднялась на четвертую позицию.

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Александр Мостовой
Андрей Талалаев
Фабио Челестини
РПЛ
ФК Балтика
ФК ЦСКА (Москва)
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Материалы сюжета: РПЛ, 21-й тур: «Зенит» — «Спартак», «Сочи» — «Краснодар», «Балтика» — ЦСКА и другие матчи
Мостовой — о словах Кахигао про судейство в игре с «Зенитом»: «Каждый будет говорить в пользу своего клуба»
Петров — о стычке «Балтики» и ЦСКА: «Старших нельзя толкать, мы за своих горой!»
Талалаев благодарен «Балтике» за реакцию на скандал после матча с ЦСКА
Талалаев: «Предложил Челестини поговорить один на один без камер. Он не пришел»
Талалаев: «Выбил мяч в игре с ЦСКА, поскольку с «Зенитом» и «Ростовом» мы пропустили голы в концовках»
Талалаев прокомментировал решение КДК и эпизод с удалением: «Жест, который я показал, меня не красит»
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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