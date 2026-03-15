Мостовой о Талалаеве: «Его затронула звездная болезнь! Он уже до этого гавкался с людьми»

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» прокомментировал конфликт тренера ЦСКА Фабио Челестини и тренера «Балтики» Андрея Талалаева в концовке матча 21-го тура РПЛ. Игра завершилась победой калининградцев со счетом 1:0.

«Вина всего произошедшего на совести Талалаева. То, что он сделал, — ужас. Так нельзя. Инцидент мог перерасти в массовую драку. Я боялся, что начнется уже драка толпа на толпу. Талалаева надо сильно наказать. Он все спровоцировал еще сначала. Зачем выбивать мяч? Останови его и пусть дальше мимо тебя катится. Он берет и выбивает его на трибуны, а потом еще и руками машет. Его затронула звездная болезнь и не в первый раз. Он уже до этого гавкался с людьми. Его нужно наказать за этот инцидент. Вопиющий случай. А если бы кто-то кого-то ударил? А зачинщик этого всего Талалаев. Он до этого уже был дисквалифицирован и теперь опять», — сказал Мостовой «СЭ».

В концовке игры 14 марта произошла массовая стычка, по итогам которой Челестини и Талалаев получили по красной карточке.

ЦСКА (36 очков) потерпел четвертое поражение подряд в РПЛ и опустился на пятое место в турнирной таблице. «Балтика» с 39 очками поднялась на четвертую позицию.

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