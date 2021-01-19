Мостовой считает, что «Спартак» полностью укомплектован перед весенней частью сезона

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой рассказал «СЭ», чего стоит ожидать от «Спартака» в зимнее трансферное окно.

«Во-первых, Хендрикса, которого подписали, я ни разу не видел. 9 человек из 10 не знают, кто это такой и никогда его не видели, — сказал Мостовой в комментарии «СЭ». - На словах — вроде нормальный футболист, но на одних слова далеко не уедешь. Так что этот трансфер — кот в мешке. Что касается позиций, то «Спартак», на мой взгляд, полностью укомплектован. Нападающих перебор, защитники, если здоровы, тоже в форме.

Единственное, если рассматривать трансферы на выход — то можно избавиться от Педро Роши. Он нападающий, у «Спартака» их много. Плюс освободится место для еще одного легионера, если в команде хотят подписать Промеса".

Напомним, 25-летний Хендрикс перешел в «Спартака» из ПСВ в зимнее трансферное окно. Он подписал контракт на 3,5 года.

В текущем сезоне Хендрикс провел за ПСВ 16 матчей, но не отметился результативными действиями.

Всего в составе голландского клуба Хендрикс отыграл 239 встреч, трижды становился чемпионом Голландии и дважды — обладателем Суперкубка страны.