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8 января, 23:50

Мостовой считает, что Семак спокойно смог бы работать в АПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист сборной СССР Александр Мостовой предложил, смог бы нынешний главный тренер «Зенита» Сергей Семак работать в АПЛ.

«Смог бы Семак работать в Англии? Если это команды с 6 по 20 место, то ответ очевиден. Простой пример — поставьте Гвардиолу в «Брентфорд» — думаете, он сделает команду чемпионом? Нет, конечно. Спросите у Сергея Богдановича, сделал бы он «Урал» чемпионом? Естественно, он ответит, что нет. Все тренеры, кто занимался раньше футболом, смогли бы работать в топ-5 чемпионатах — в футболе все давно придумано. Тренировочный процесс в клубах Испании или Италии не отличается от того, что делает Семак в «Зените», например. В футболе все давно придумано. И Сергей Семак, и другие российские специалисты, кто раньше играл в футбол, спокойно смогли бы работать в АПЛ или других топ-чемпионатах. Кого-то, может быть, уберут через три месяца, или через год сам ушел бы кто-то. Тренировать спокойно смогли бы. Но чтобы что-то выиграть, им нужно будет работать в команде уровня минимум «Ливерпуля». У Семака так себе результаты в Лиге чемпионов? Это игроки так себя показывали, а не Семак», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Сергей Семак возглавляет «Зенит» с июня 2018 года. Под его руководством команда пять раз подряд выигрывала РПЛ.

После 18 туров чемпионата России-2023/24 «Краснодар» с 38 очками лидирует в турнирной таблице. На втором месте идет «Зенит», у которого 36 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-mostovoj-semak-spokojno-smog-by-rabotat-v-apl/
Александр Мостовой
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
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