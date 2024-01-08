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8 января, 23:55

Булыкин заявил, что Салтыкову придется подождать до конца сезона с трансфером в «Локомотив»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Ветеран «Локомотива» Дмитрий Булыкин отреагировал на новости о подписании железнодорожниками полузащитника «Крыльев Советов» Никиты Салтыкова.

«Я хорошо его оцениваю. Для всех этот переход только в плюс. Если бы он сейчас перешел, вообще было бы супер. Но Салтыкову придется подождать до конца этого сезона. Мне нравится то, что «Крылья Советов» воспитывают молодых футболистов, потом их продают и зарабатывают деньги. Эти ребята потом в топ-клубах совершенствуются и становятся игроками нашей сборной. Считаю, что это очень правильный путь. Хочу похвалить «Крылья Советов» и «Локомотив» за то, что они доверяют российским футболистам. Поэтому трансфер хороший. Надеюсь, что Салтыков сумеет проявить себя в московском клубе. Думаю, он перспективен. У него есть все возможности играть, учитывая, что железнодорожники доверяют молодым. Думаю, у него в новом клубе все получится», — приводит слова Булыкина «Евро-Футбол.Ру».

Ранее сообщалось, что Салтыков подписал контракт с «Локомотивом». До конца сезона полузащитник останется в «Крыльях Советов» на правах аренды. Отмечается, что сумма трансфера составит 30-35 миллионов рублей.

19-летний Салтыков в 21 матче за «Крылья Советов» забил 4 гола и сделал 5 результативных передач.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005528544_bulyikin_esli_byi_saltyikov_pereshel_v_lokomotiv_seychas_voobsche_byilo_byi_super
Дмитрий Булыкин
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
Никита Салтыков
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