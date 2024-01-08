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Сегодня, 23:35

«Балтика» заинтересована в полузащитнике тбилисского «Динамо» Камара

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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«Балтика» включилась в борьбу с «Уралом» за левого атакующего полузащитника тбилисского «Динамо» Усмана Камара, сообщает Sport24.

«Балтика» готова предложить тбилисскому клубу около 400 тысяч евро. Самому футболисту предложен контракт на 2,5 года.

В нынешнем сезоне гвинеец провел за «Динамо» 43 матча, забил 15 голов и сделал 7 результативных передач.

Источник: https://sport24.ru/football/news-610593-baltika-vklyuchilas-v-borbu-s-uralom-za-poluzashchitnika-tbilisskogo-dinamo
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