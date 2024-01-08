«Балтика» заинтересована в полузащитнике тбилисского «Динамо» Камара
«Балтика» включилась в борьбу с «Уралом» за левого атакующего полузащитника тбилисского «Динамо» Усмана Камара, сообщает Sport24.
«Балтика» готова предложить тбилисскому клубу около 400 тысяч евро. Самому футболисту предложен контракт на 2,5 года.
В нынешнем сезоне гвинеец провел за «Динамо» 43 матча, забил 15 голов и сделал 7 результативных передач.
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|36
|
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|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
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|8
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|
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|9
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|
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|4
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|
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|18
|4
|5
|9
|18-23
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|
14
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|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
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16
|Сочи
|18
|3
|2
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|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5
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