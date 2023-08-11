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Сегодня, 14:59

Мостовой поделился ожиданиями от матча между «Спартаком» и «Уралом».

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 4-го тура РПЛ между красно-белыми и «Уралом».

«Любая команда может доставить проблемы своему сопернику. Мы недавно видели, что «Пари НН» четыре мяча забил «Спартаку». Четыре! Хотя пять при этом пропустил. В «Спартаке» большой выбор футболистов, они в любой момент могут выйти и решить задачу. Я уже говорил, что «Спартак» — один из конкурентов «Зенита», но скамейка у красно-белых даже подлиннее. В этом у «Спартака» есть преимущество над «Уралом». Ганчаренко играет одним составом, у него мало разнообразия. Поменялась ли игра «Спартака» по сравнению с прошлым сезоном? Нет, вообще никак. Промес был одним из лучших, так он им и остается. Бонгонда пришел и стал забивать в каждой игре. А что там может поменяться? Всё то же самое», — приводит слова Мостового «Евро-Футбол.Ру».

После трех туров «Спартак» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав девять очков. «Урал» — четвертый (семь очков).

Встреча состоится сегодня, 11 августа, на «Екатеринбург Арене» и начнется в 18.00 по московскому времени.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005273120_mostovoy_skameyka_u_spartaka_daje_podlinnee_chem_u_zenita
Александр Мостовой
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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Спартак 3 3 0 0 9-4 9
2
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
3
 Кр. Советов 3 2 1 0 10-5 7
4
 Урал 3 2 1 0 4-1 7
5
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
6
 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
7
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
8
 Локомотив 3 1 1 1 7-7 4
9
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 3 1 0 2 3-5 3
13
 Рубин 3 0 2 1 4-7 2
14
 Оренбург 3 0 1 2 3-6 1
15
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
16
 Факел 3 0 0 3 3-8 0
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11.08 18:00
Урал – Спартак
 - : -
12.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
12.08 17:30
Оренбург – Краснодар
 - : -
12.08 20:00
Ростов – Рубин
 - : -
13.08 15:00
Динамо – Балтика
 - : -
13.08 17:30
Зенит – Факел
 - : -
13.08 20:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
14.08 19:30
Пари НН – Ахмат
 - : -
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Г
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Наир Тикнизян

Наир Тикнизян

Локомотив

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 2
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 2 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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