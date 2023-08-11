Мостовой поделился ожиданиями от матча между «Спартаком» и «Уралом».

Бывший нападающий «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 4-го тура РПЛ между красно-белыми и «Уралом».

«Любая команда может доставить проблемы своему сопернику. Мы недавно видели, что «Пари НН» четыре мяча забил «Спартаку». Четыре! Хотя пять при этом пропустил. В «Спартаке» большой выбор футболистов, они в любой момент могут выйти и решить задачу. Я уже говорил, что «Спартак» — один из конкурентов «Зенита», но скамейка у красно-белых даже подлиннее. В этом у «Спартака» есть преимущество над «Уралом». Ганчаренко играет одним составом, у него мало разнообразия. Поменялась ли игра «Спартака» по сравнению с прошлым сезоном? Нет, вообще никак. Промес был одним из лучших, так он им и остается. Бонгонда пришел и стал забивать в каждой игре. А что там может поменяться? Всё то же самое», — приводит слова Мостового «Евро-Футбол.Ру».

После трех туров «Спартак» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав девять очков. «Урал» — четвертый (семь очков).

Встреча состоится сегодня, 11 августа, на «Екатеринбург Арене» и начнется в 18.00 по московскому времени.