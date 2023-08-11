Божович назвал самого недооцененного российского тренера

Бывший тренер клубов РПЛ Миодраг Божович в интервью «СЭ» назвал самого недооцененного российского тренера.

— Кто самый недооцененный российский тренер?

— Красножан. Смотрю сейчас стандарты, которые исполняются в России. Многие из них — наработки Красножана в Нальчике, которые делались больше десяти лет назад!

60-летний Красножан с 2021 года является главным тренером женской сборной России.

Полное интервью Миодрага Божовича можно прочитать на сайте «СЭ».