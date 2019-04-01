Москвичи смогут организовать свадьбу на стадионе "Спартака" или в "Лужниках"

Правительство Москвы открыло новые необычные площадки для торжественной регистрации брака. Среди них - домашний стадион "Спартака" "Открытие Арена" и "Лужники", сообщил на своем официальном сайте мэр столицы Сергей Собянин.

- Мы планируем сделать роскошный подарок нынешним и будущим молодоженам. Правительство Москвы открывает новые необычные площадки для торжественной регистрации брака в лучших местах столицы. Начинаем с 20 локаций, популярных среди москвичей. В дальнейшем их перечень будет меняться с учетом пожеланий молодоженов, - говорится в сообщении. - Поклонники футбола и здорового образа жизни могут выбрать стадионы "Открытие Арена" (стадион "Спартака") и "Лужники".

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