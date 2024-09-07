Московское «Динамо» анонсировало переход хавбека Артура Гомеса

Московское «Динамо» анонсировало трансфер полузащитника «Крузейро» Артура Гомеса.

Ранее «СЭ» сообщал, что 26-летний бразилец подпишет 5-летний контракт.

26-летний Гомес выступал в «Крузейро» с июля 2023 года. В общей сложности футболист провел 59 матчей за команду, в которых забил 8 голов и отдал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 3 миллиона евро.