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Сегодня, 16:34

Московское «Динамо» анонсировало переход хавбека Артура Гомеса

Руслан Минаев
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Московское «Динамо» анонсировало трансфер полузащитника «Крузейро» Артура Гомеса.

Ранее «СЭ» сообщал, что 26-летний бразилец подпишет 5-летний контракт.

26-летний Гомес выступал в «Крузейро» с июля 2023 года. В общей сложности футболист провел 59 матчей за команду, в которых забил 8 голов и отдал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 3 миллиона евро.

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 Краснодар 7 4 3 0 9-3 15
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 Локомотив 7 5 0 2 15-10 15
4
 Спартак 7 4 2 1 10-3 14
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 ЦСКА 7 4 1 2 15-4 13
6
 Динамо 7 4 1 2 11-6 13
7
 Ростов 7 3 2 2 13-13 11
8
 Рубин 7 3 1 3 11-12 10
9
 Динамо Мх 7 2 2 3 3-6 8
10
 Кр. Советов 7 2 0 5 6-13 6
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 Пари НН 7 2 0 5 6-15 6
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