«Ахмат» и махачкалинское «Динамо» проведут контрольный матч во время паузы РПЛ

«Ахмат» и махачкалинское «Динамо» проведут контрольный матч в период паузы на игры национальных сборных.

Встреча между коллективами состоится в понедельник, 9 сентября, на «Ахмат-Арене» в Грозном. Игра пройдет в закрытом формате.

После семи туров РПЛ «Ахмат» располагается на 15-м месте в таблице с пятью очками. Махачкалинцы идут на девятой строчке, имея в активе восемь баллов.