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Судейство

Сегодня, 18:42

Москалев правильно не удалил Сперцяна за фол на Виллиане Роше

Сергей Разин
корреспондент
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Эдуард Сперцян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС рассмотрела эпизод матча 4-го тура РПЛ между «Краснодаром» и ЦСКА.

По мнению ЭСК, судья правильно не удалил полузащитника «быков» Эдуарда Сперцяна на 40-й минуте в моменте с травмой защитника армейцев Виллиана Роши. Отмечается, что удар открытой стопой в ногу соперника большинство членов комиссии расценило как безрассудный, при этом в контакте не было чрезмерной силы. Комиссия не видит очевидных оснований считать действия игрока «Краснодара» серьезным нарушением правил игры.

Эдуард Сперцян. Сперцян извинился перед Виллианом Рошей за грубый фол: «Посмотрел повтор и подумал, что это красная карточка»

После 4 туров «Краснодар» с 6 очками занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с 7 баллами идет на 4-й строчке.

Эдуард Сперцян
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
33
13
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 4 1 0 3 3-10 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
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17.08 17:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
17.08 19:30
Ростов – Оренбург
 - : -
18.08 15:00
Химки – Зенит
 - : -
18.08 17:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
18.08 17:30
Спартак – Факел
 - : -
18.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
19.08 17:30
Акрон – Рубин
 - : -
19.08 20:00
Динамо Мх – Ахмат
 - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
Педро

Педро

Зенит

 3
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 4
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 2 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 3 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
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