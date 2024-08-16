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«Ростов» перечислит деньги за билеты на матч с «Оренбургом» пострадавшим в Курской области

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«Ростов» передаст все средства от продажи билетов на матч с «Оренбургом» в фонд помощи пострадавшим жителям Курской области, сообщает пресс-служба клуба.

Встреча «Ростов» — «Оренбург» в 5-м туре РПЛ пройдет 17 августа.

«Уважаемые болельщики, в связи с происходящими событиями в Курской области, президент и руководство футбольного клуба «Ростов» приняли решение о том, что все вырученные средства от продажи билетов на матч «Ростов» — «Оренбург» будут переданы в официальные организации, которые занимаются помощью пострадавшим жителям», — говорится в сообщении клуба.

Ранее в Курской, Белгородской и Брянской областях был введен режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.

РПЛ
ФК Оренбург
ФК Ростов
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 4 1 0 3 3-10 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
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