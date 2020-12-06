Моро рассказал об интересе к «Динамо» в Хорватии

Полузащитник «Динамо» Никола Моро накануне матча 17-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала» рассказал, что после каждой игры забирает две футболки, чтобы подарить знакомым в Хорватии.

«После каждого матча забираю две свои игровые футболки. Многие в Хорватии хотят получить частичку московского «Динамо», — цитирует Моро клубная пресс-служба.

Матч «Динамо» — «Арсенал» пройдет сегодня, начало — в 16.30 (мск). На данный момент москвичи занимают шестое место в турнирной таблице (27 очков), туляки — 13-е (14 очков).