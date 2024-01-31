Хамулич — болельщикам «Локомотива»: «Не могу дождаться момента, когда увижу вас на стадионе»

Форвард «Локомотива» Саид Хамулич обратился к болельщикам после перехода в клуб.

«Привет, болельщики «Локомотива»! Я очень счастлив быть здесь, не могу дождаться момента, когда смогу увидеть вас на стадионе», — сказал Хамулич в видеоообращении.

Арендное соглашение с 23-летним игроком сборной Боснии и Герцеговины рассчитано до конца сезона-2023/24 и предусматривает опцию выкупа. Футболист будет выступать под 97-м номером.

В начале сезона Хамулич был арендован «Витессом», где провел 14 матчей и отметился результативной передачей.