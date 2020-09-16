Молодежка «Спартака» разгромила «Ростов», Мельников сделал хет-трик
16:29
«Спартак» разгромил «Ростов» в молодежном первенстве РПЛ — 4:1. Хет-трик оформил Степан Мельников.
Первенство России
Молодежные команды
2-й тур
«Спартак» (Москва) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 4:1 (1:1)
Голы: Топурия, 8 (0:1). Мельников, 30 (1:1). Мельников, 59 (2:1). Голятов, 60 (3:1). Мельников, 65 (4:1).
«Академия им. Коноплева» (Самарская область) — «УОР №5» (Егорьевск) — 0:4 (0:2)
«Рубин» (Казань) — «Строгино» (Москва) — 3:0 (1:0)
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/junior/2020-2021/