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Молодежка «Спартака» разгромила «Ростов», Мельников сделал хет-трик

16:29

«Спартак» разгромил «Ростов» в молодежном первенстве РПЛ — 4:1. Хет-трик оформил Степан Мельников.

Первенство России

Молодежные команды

2-й тур

«Спартак» (Москва) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 4:1 (1:1)

Голы: Топурия, 8 (0:1). Мельников, 30 (1:1). Мельников, 59 (2:1). Голятов, 60 (3:1). Мельников, 65 (4:1).

«Академия им. Коноплева» (Самарская область) — «УОР №5» (Егорьевск) — 0:4 (0:2)

«Рубин» (Казань) — «Строгино» (Москва) — 3:0 (1:0)

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/junior/2020-2021/

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