Казарцев заявил, что уверен в чистоте Еськова
Арбитр Василий Казарцев в интервью «СЭ» заявил, что уверен в чистоте Алексея Еськова, который завершил карьеру после матча «Спартак» — «Сочи» по состоянию здоровья. В той игре он работал арбитром ВАР.
— Вы же слышали фразу Еськова «Я не могу это не отменить»? То есть сначала он говорит, что это не пенальти, а через минуту он говорит вам по рации «Василий, продолжай игру. Верное решение». Это разночтение непонятно.
— Каждый человек по-своему эмоционален. Алексей тоже был в стрессовой ситуации. У ВАР гораздо меньше права на ошибку, чем у арбитра в поле. Может быть, у Алексея эта фраза вырвалась, хотел сказать одно, получилось другое. Я ее понял как-то, что он не может вмешиваться в эпизод.
— Вы уверены в чистоте Еськова?
— Абсолютно.
— За всю карьеру?
— Абсолютно. Ребят, мы работаем много лет на свое имя. Каждое решение запоминается. Тот самый эпизод теперь темным пятном лежит на моей карьере. Когда на стадионе объявляют, что я сужу игру, все сразу вспоминают тот самый матч. Никто не хочет иметь темных пятен в карьере.
(Севастиан Терлецкий)
«Сутки после матча «Спартак» — «Сочи» были адом». Большое интервью судьи Казарцева
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