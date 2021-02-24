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Казарцев заявил, что уверен в чистоте Еськова

15:10
Василий Казарцев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Василий Казарцев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Арбитр Василий Казарцев в интервью «СЭ» заявил, что уверен в чистоте Алексея Еськова, который завершил карьеру после матча «Спартак» — «Сочи» по состоянию здоровья. В той игре он работал арбитром ВАР.

9&nbsp;августа. Москва. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Сочи&raquo;&nbsp;&mdash; 2:2. Василий Казарцев.«Сутки после матча «Спартак» — «Сочи» были адом». Большое интервью судьи Казарцева

— Вы же слышали фразу Еськова «Я не могу это не отменить»? То есть сначала он говорит, что это не пенальти, а через минуту он говорит вам по рации «Василий, продолжай игру. Верное решение». Это разночтение непонятно.

— Каждый человек по-своему эмоционален. Алексей тоже был в стрессовой ситуации. У ВАР гораздо меньше права на ошибку, чем у арбитра в поле. Может быть, у Алексея эта фраза вырвалась, хотел сказать одно, получилось другое. Я ее понял как-то, что он не может вмешиваться в эпизод.

— Вы уверены в чистоте Еськова?

— Абсолютно.

— За всю карьеру?

— Абсолютно. Ребят, мы работаем много лет на свое имя. Каждое решение запоминается. Тот самый эпизод теперь темным пятном лежит на моей карьере. Когда на стадионе объявляют, что я сужу игру, все сразу вспоминают тот самый матч. Никто не хочет иметь темных пятен в карьере.

(Севастиан Терлецкий)

«Сутки после матча «Спартак» — «Сочи» были адом». Большое интервью судьи Казарцева

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