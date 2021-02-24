Казарцев заявил, что уверен в чистоте Еськова

Арбитр Василий Казарцев в интервью «СЭ» заявил, что уверен в чистоте Алексея Еськова, который завершил карьеру после матча «Спартак» — «Сочи» по состоянию здоровья. В той игре он работал арбитром ВАР.

— Вы же слышали фразу Еськова «Я не могу это не отменить»? То есть сначала он говорит, что это не пенальти, а через минуту он говорит вам по рации «Василий, продолжай игру. Верное решение». Это разночтение непонятно.

— Каждый человек по-своему эмоционален. Алексей тоже был в стрессовой ситуации. У ВАР гораздо меньше права на ошибку, чем у арбитра в поле. Может быть, у Алексея эта фраза вырвалась, хотел сказать одно, получилось другое. Я ее понял как-то, что он не может вмешиваться в эпизод.

— Вы уверены в чистоте Еськова?

— Абсолютно.

— За всю карьеру?

— Абсолютно. Ребят, мы работаем много лет на свое имя. Каждое решение запоминается. Тот самый эпизод теперь темным пятном лежит на моей карьере. Когда на стадионе объявляют, что я сужу игру, все сразу вспоминают тот самый матч. Никто не хочет иметь темных пятен в карьере.

(Севастиан Терлецкий)

«Сутки после матча «Спартак» — «Сочи» были адом». Большое интервью судьи Казарцева