Молодежка «Краснодара» уступила «Крыльям Советов»

«Краснодар» проиграл «Крыльям Советов» (1:3) в матче девятого тура молодежного первенства России.

«Крылья» набрали 17 очков и занимают четвертое место. У «Краснодара» 10 очков и 11-е место.

Молодежные команды

9-й тур

«Краснодар — мол.» (Краснодар) — «Крылья Советов — мол.» (Самара) — 1:3 (1:1)

Голы: Тюрин, 38 (0:1). Пивоваров, 43 (1:1). Евинов, 59 — с пенальти (1:2). Шерстнев, 90 (1:3).

Удаления: Рейхмен (Краснодар — мол.), 40. Литвинов (Краснодар — мол.), 58.

Судья: Матвеев (Москва).

15 сентября. Краснодар. Стадион «ЦПР ФК Краснодар».