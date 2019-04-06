Молодежка "Краснодара" разгромно проиграла дома "Крыльям"

"Краснодар" разгромно проиграл "Крыльям Советов" в первенстве молодежных команд РПЛ - 0:4. Кубанцы занимают второе место в таблице, на 13 очков отставая от ЦСКА. "Крылья" идут восьмыми.
Чемпионат России
Премьер-лига
Молодежные команды
22-й тур
"Краснодар" (Краснодар) - "Крылья Советов" (Самара) - 0:4 (0:0)
Голы: Новиков, 48 (0:1). Голенков, 51 (0:2). Котин, 53 (0:3). Вучичевич, 89 (0:4).
Удаление: Смирнов (КС), 83.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/junior/2018-2019/
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