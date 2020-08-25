«Много карточек получаем в подарок». У тренера «Химок» есть вопросы по очередному удалению футболиста

Главный тренер «Химок» Дмитрий Гунько после гостевого матча 5-го тура Тинькофф — РПЛ с «Арсеналом» в Туле (1:1) позитивно оценил исход с учетом обстоятельств встречи. Специалист разделил мнение, что футболисты подмосковного клуба слишком часто получают желтые и красные карточки, при этом не всегда — справедливо.

— Как обычно, непростая игра. Для нас нет простых, проходных матчей, — сказал Гунько в послематчевом комментарии для СМИ. — Мы заработали одно очко, хотя верил, что здесь будет победа. Однако из совокупности факторов, которые были вокруг игры, думаю, эта ничья — нам в копилку.

— Вы играли за «Арсенал». Вернулись в Тулу с приятными воспоминаниями?

— Очень приятные воспоминания — когда по улицам автобус вез, когда вышли на стадион с болельщиками. Провел здесь фактически три года. Воспоминания — самые позитивные.

— Чем объясните большое число желтых и красных карточек игрокам «Химок»?

— С тем, что команда неравнодушная, жесткая и неуступчивая. Да, может, где-то не успеваем по молодости. Но много карточек получаем в подарок.

— Есть вопросы по второму желтой карточке Казанцева (как показалось, перед удалением он не коснулся Пантелеева в подкате)?

— Вопросы всегда есть. И они есть к футболистам, тренерам, судьям. Пусть разбираются те, кто в этом компетентен.

— Как вам дебют Тихонова и того же Казанцева, который еще в матче с «Ахматом» подавал мячи, а сегодня уже вышел на поле?

— Ребята вышли и выполнили то, что должны были. Считаю, Миша Тихонов полностью справился с заданием, но немного не хватило кондиций до конца отработать все 90 минут. Конечно, дебют Казанцева немного омрачило удалено. Но в целом, как считаю, он провел хорошую игру.

— Не жалеете, что ввязались в работу с «Химками» фактически за неделю до старта сезона?

— Нет, с такой командой, с такими играми — ни в коем случае. Я очень рад. (Артем Агапов)