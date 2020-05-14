«Мне жаль, что он уходит из «Локо». Губерниев предложил Семину принять команду из Королева

Известный телекомментатор и журналист Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о том, что руководство «Локомотива» не будет продлевать контракт с главным тренером Юрием Семиным.

14 мая стало известно, что Марко Николич будет тренировать «Локомотив» с 1 июня 2020 года. Контракт с 73-летним Семиным истекает 31 мая.

«Юрий Семин уходит из Локомотива! Мне звонят все СМИ страны и просят прокомментировать! Вот, что значит милая пикировка журналиста и тренера! Семину желаю многолетия и предлагаю ему возглавить «Металлист» из Королева, и стремительной ланью вывести команду к вершинам мирового футбола! Семин — эпоха , мне жаль, что он уходит из «Локо», но такова жизнь!» — написал в своем Telegram-канале Губерниев.

«Локомотив» не продлил контракт с Семиным. Тренером станет Николич