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«Мне жаль, что он уходит из «Локо». Губерниев предложил Семину принять команду из Королева

18:34
Дмитрий Губерниев. Фото Алексей Иванов., "СЭ"
Дмитрий Губерниев. Фото Алексей Иванов., "СЭ"
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Известный телекомментатор и журналист Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о том, что руководство «Локомотива» не будет продлевать контракт с главным тренером Юрием Семиным.

14 мая стало известно, что Марко Николич будет тренировать «Локомотив» с 1 июня 2020 года. Контракт с 73-летним Семиным истекает 31 мая.

«Юрий Семин уходит из Локомотива! Мне звонят все СМИ страны и просят прокомментировать! Вот, что значит милая пикировка журналиста и тренера! Семину желаю многолетия и предлагаю ему возглавить «Металлист» из Королева, и стремительной ланью вывести команду к вершинам мирового футбола! Семин — эпоха , мне жаль, что он уходит из «Локо», но такова жизнь!» — написал в своем Telegram-канале Губерниев.

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