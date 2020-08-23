«Мне никто не будет говорить, кто и сколько должен играть». Карпин жестко ответил Попову

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин жестко ответил бывшему полузащитнику команды Ивелину Попову. 32-летний болгарин, выступавший за дончан с января 2019 года, перешел 22 августа в «Сочи», после чего резко высказался в Instagram по поводу своего ухода.

— Я могу сказать то, что я знаю. Мне известно, что Ивелин пришел и сказал, что не может не играть каждую игру по 90 минут. Я ему сказал, что в «Ростове» такого не будет, у нас не один игрок не будет играть по 90 минут все игры — это раз. И второе — мне никогда никто не будет говорить кто, когда и сколько должен играть. Если он не готов к такому повороту событий, то мы всегда говорим, что клуб никого заставлять насильно не будет. Это сказано всем игрокам. Кого-то, что-то не устраивает — можете обращаться в клуб и решать с клубом вопросы контрактные.

— Он говорил в своем посте, что не боялся конкуренции и ушел не потому, что не был готов конкурировать за место в составе.

— Каждый пусть сам расценивает слова. Если он говорит, что должен играть 90 минут каждую игру, мне нечего сказать. Я сказал, что пока я тренер «Ростова», при мне такого не будет ни с одним игроком. Будь то Ивелин Попов, будь то Роман Еременко, будь это кто угодно.