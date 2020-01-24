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«Млада» подтвердила переговоры Комличенко с московским клубом

11:12
Николай Комличенко. Фото ФК «Млада Болеслав»
Николай Комличенко. Фото ФК «Млада Болеслав»
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«Млада Болеслав» отправилась на тренировочный сбор без нападающего Николая Комличенко, сообщает официальный сайт клуба. Чешская команда подтвердила, что форвард отправился в Москву на переговоры с новой командой.

Ожидается, что в ближайшее время он пройдет медицинское обследование и подпишет контракт с новым клубом. Ранее «СЭ» сообщал, что руководство «Динамо» договорилось о трансфере Комличенко.

— Николай сейчас занимается конкретным трансферным предложением, — цитирует сайт «Млады» спортивного директора Йозефа Джиноха. — Он получил разрешение от клуба и покинул команду. Вопрос должен решиться в ближайшие дни.

В минувшем сезоне Комличенко в 33 матчах за «Младу Болеслав» забил 29 голов. В нынешнем — 13 мячей в 20 встречах.

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