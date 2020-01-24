«Млада» подтвердила переговоры Комличенко с московским клубом

«Млада Болеслав» отправилась на тренировочный сбор без нападающего Николая Комличенко, сообщает официальный сайт клуба. Чешская команда подтвердила, что форвард отправился в Москву на переговоры с новой командой.

Ожидается, что в ближайшее время он пройдет медицинское обследование и подпишет контракт с новым клубом. Ранее «СЭ» сообщал, что руководство «Динамо» договорилось о трансфере Комличенко.

— Николай сейчас занимается конкретным трансферным предложением, — цитирует сайт «Млады» спортивного директора Йозефа Джиноха. — Он получил разрешение от клуба и покинул команду. Вопрос должен решиться в ближайшие дни.

В минувшем сезоне Комличенко в 33 матчах за «Младу Болеслав» забил 29 голов. В нынешнем — 13 мячей в 20 встречах.