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Митрофанов заявил, что РФС стремится к тому, чтобы Россия участвовала в отборе на следующий чемпионат мира

Алина Савинова
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов ответил на вопросы о переговорах, которые организация ведет относительно будущего российского футбола.

— РФС перед Новым годом поставил дедлайн по принятию решения касаемо того, где мы будем выступать: в Европе или Азии — 31 марта. Эта дата актуальна?

— Мы озвучивали не дедлайн, а ориентир, это было нашим предложением. На сроки влияют разные факторы, объективно, в апреле есть ряд мероприятий УЕФА, включая конгресс, — приводит Sport24 слова Митрофанова.

— Решение ждать в апреле?

— Я бы сейчас не привязывался к конкретной дате. Есть сроки начала отбора на следующий чемпионат мира, и мы стремимся к тому, чтобы в нем участвовать.

С февраля 2022 года российские клубы и сборная отстранены от участив в международных турнирах.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-23-mitrofanov-rfs-stremitsya-k-tomu-chtoby-rossiya-uchastvovala-v-otbore-na-sleduyushchiy-chempionat-mira
РФС
Максим Митрофанов
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2
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3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
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5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
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 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
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 Пари НН 20 5 4 11 23-37 19
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 Факел 20 2 11 7 27-37 17
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