Тихий — о конфликте с Гогниевым: «Такое ощущение, что с его стороны это была просто провокация»

Защитник «Химок» Дмитрий Тихий рассказал о перепалке с главным тренером команды Спартаком Гогниевым.

«Всю эту информацию уже распространили без меня. С чего? Не могу сказать с чего. Мы спокойно заканчивали тренировку в тренажерном зале, зашел главный тренер — и последовал этот срыв, понеслись оскорбления. Могу лишь предположить, что он не хотел нас видеть, но это было невозможно, поскольку сам же и назначал тренировку», — приводит Metaratings.ru слова Тихого.

Также футболист ответил на вопрос, общался ли он с Гогниевым после этой ситуации.

«Нет. Не то, чтобы он даже извинился, хотя там было сказано очень много грязных оскорбительных слов, — какого-то обычного разговора не было. Я ни одного плохого слова в его сторону себе не позволил. Соблюдал субординацию, приходилось проглатывать в себе слова. Такое ощущение, что с его стороны это была просто провокация», — добавил защитник.

Ранее сообщалось, что Гогниев едва не подрался с футболистами Тихим и Аязом Гулиевым на тренировке «Химок».

После 20 туров подмосковный клуб с 13 очками занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ.