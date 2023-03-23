Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:12

Тихий — о конфликте с Гогниевым: «Такое ощущение, что с его стороны это была просто провокация»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Защитник «Химок» Дмитрий Тихий рассказал о перепалке с главным тренером команды Спартаком Гогниевым.

«Всю эту информацию уже распространили без меня. С чего? Не могу сказать с чего. Мы спокойно заканчивали тренировку в тренажерном зале, зашел главный тренер — и последовал этот срыв, понеслись оскорбления. Могу лишь предположить, что он не хотел нас видеть, но это было невозможно, поскольку сам же и назначал тренировку», — приводит Metaratings.ru слова Тихого.

Также футболист ответил на вопрос, общался ли он с Гогниевым после этой ситуации.

«Нет. Не то, чтобы он даже извинился, хотя там было сказано очень много грязных оскорбительных слов, — какого-то обычного разговора не было. Я ни одного плохого слова в его сторону себе не позволил. Соблюдал субординацию, приходилось проглатывать в себе слова. Такое ощущение, что с его стороны это была просто провокация», — добавил защитник.

Ранее сообщалось, что Гогниев едва не подрался с футболистами Тихим и Аязом Гулиевым на тренировке «Химок».

После 20 туров подмосковный клуб с 13 очками занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://metaratings.ru/news/zashitnik-khimok-tikhii-oshushenie-chto-so-storony-gognieva-byla-provokaciya-237693/
Спартак Гогниев
Футбол
РПЛ
ФК Химки
Дмитрий Тихий
4
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Россия и Китай выступили против политизации спорта. Но с этим согласны далеко не все
«Вашингтон» показал все подарки Овечкина на церемонии в честь выхода на второе место в списке снайперов
Сын губернатора Усса сбежал из-под домашнего ареста в Милане
Путин постановил учредить медаль «За храбрость»
В СФ ответили на предложение убедить Киев продать новые регионы России
Посольство РФ назвало малодушием реакцию Кирби на награждение пилотов Су-27
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 21-й тур: «Динамо» — «Сочи» «Факел» — ЦСКА и другие матчи
Пономарев — о Карраскале: «Возомнил из себя великого игрока. Его нужно ставить на место!»
РПЛ отправила в «Пари НН» и «Торпедо» списки дисквалифицированных игроков на следующий тур
Масоэро назвал Глушакова самым умным игроком РПЛ
Евсеев: «Уже собрал вещи и еду в поезде в Нижний Новгород»
Защитник «Пари НН» Масоэро — о том, хочет ли переходит в большой клуб: «Я уже в топ-клубе!»
Чернышов: «Не знаю, есть ли реальный интерес к Тюкавину в Европе»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Митрофанов заявил, что РФС стремится к тому, чтобы Россия участвовала в отборе на следующий чемпионат мира

Пономарев — о Карраскале: «Возомнил из себя великого игрока. Его нужно ставить на место!»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 4 11 23-37 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 2 4 14 12-33 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
1.04 14:00
Динамо – Сочи
 - : -
1.04 14:00
Пари НН – Локомотив
 - : -
1.04 16:30
Спартак – Ахмат
 - : -
1.04 19:00
Зенит – Урал
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
2.04 14:00
Химки – Краснодар
 - : -
2.04 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
2.04 19:00
Ростов – Торпедо
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 18 1 4
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости