Лукас Вера о финансовых проблемах «Химок»: «Мы отдавали все ради клуба, а нам просто лгали»

Бывший полузащитник «Химок» Лукас Вера рассказал «СЭ» о проблемах подмосковного клуба с выплатами зарплат.

«Я хочу поблагодарить всех ребят, которые работали в «Химках», за их упорный труд. Мы все сделали, чтобы не вылетать из РПЛ. Никогда не искал ссор с клубом, но я чувствовал себя ужасно. Мы отдавали все ради клуба, а нам просто лгали. В такие моменты, кажется, что тебя не любят и не ценят», — сказал Вера «СЭ».

В сезоне-2024/25 «Химки» заняли 12-е место в турнирной таблице РПЛ, но не смогли получить лицензию на выступление в премьер-лиге в сезоне-2025/26 из-за финансовых проблем. Место команды в турнире занял «Пари НН».

9 сентября Арбитражный суд Московской области принял решение признать банкротом «Химки» из-за долга перед бюджетом в размере более 448 миллионов рублей.