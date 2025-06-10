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Щетинин — о Карпине: «Георгич отдохнул!»

Алексей Фомин
автор iz.ru

Полузащитник «Ростова» и сборной России Кирилл Щетинин в интервью «Известиям» и «СЭ» рассказал о том, как поменялся Валерий Карпин после ухода из ростовского клуба.

— Прошло больше трех месяцев с момента ухода Валерия Карпина из «Ростова». Он с тех пор поменялся, став «освобожденным» главным тренером?

— В плане именно тренерской работы — нет, не поменялся. Все то же самое — ставит атакующий футбол, агрессивную игру в прессинг. Так что тут перемен нет.

— А в человеческом плане? Может быть, стал более отдохнувшим, после того как прекратились длинные поездки на выездные матчи из Ростова-на-Дону и обратно?

— Возможно. Я даже думаю, что да, конечно, Георгич отдохнул. А так в принципе у него всегда хорошее настроение — может где-то пошутить, подколоть. В этом смысле ничего не поменялось.

Кирилл Щетинин.«Половина того, что пишут о будущем «Ростова», — неправда». Щетинин — о Карпине и сборной России

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Валерий Карпин
ФК Ростов
Кирилл Щетинин
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Щетинин — о будущем «Ростова»: «Половина того, что пишут, — неправда»

Митрофанов заявил, что решения о составе участников РПЛ следующего сезона пока нет
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
Результаты / календарь
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30 тур
17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:30 Спартак – Рубин - : -
18.10 20:45 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 9 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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