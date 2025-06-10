Щетинин — о Карпине: «Георгич отдохнул!»

Полузащитник «Ростова» и сборной России Кирилл Щетинин в интервью «Известиям» и «СЭ» рассказал о том, как поменялся Валерий Карпин после ухода из ростовского клуба.

— Прошло больше трех месяцев с момента ухода Валерия Карпина из «Ростова». Он с тех пор поменялся, став «освобожденным» главным тренером?

— В плане именно тренерской работы — нет, не поменялся. Все то же самое — ставит атакующий футбол, агрессивную игру в прессинг. Так что тут перемен нет.

— А в человеческом плане? Может быть, стал более отдохнувшим, после того как прекратились длинные поездки на выездные матчи из Ростова-на-Дону и обратно?

— Возможно. Я даже думаю, что да, конечно, Георгич отдохнул. А так в принципе у него всегда хорошее настроение — может где-то пошутить, подколоть. В этом смысле ничего не поменялось.