Полузащитник "Арсенала" Резиуан Мирзов рассказал, что не сыграет в матче 27-го тура российской премьер-лиги с "Локомотивом" из-за травмы приводящей мыщцы. Он отметил, что получил повреждение еще в первом тайме игры 26-го тура РПЛ с "Оренбургом" и хотел попросить замену, но в итоге доиграл встречу до конца.

– В первом тайме матча 26-го тура с "Оренбургом" дернул приводящую мыщцу, – сказал Мирзов в эфире канала "Матч Премьер". - После первого тайма хотел замениться, но доиграл игру так, и усугубил, можно сказать, травму. Сейчас лечусь, надеюсь, все будет нормально.

"Арсенал" – "Локомотив": чемпионат России по футболу, премьер-лига, 27-й тур, 4 мая 2019, онлайн-трансляция матча, начало – в 19.00 (время московское)