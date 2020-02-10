Капитан «Спартака» Георгий Джикия оценил игру полузащитника красно-белых Резиуана Мирзова.

— Он немного болезненно воспринял мою шутку, поэтому больше не хочу тревожить его ранимую душу. Скажу так: Мирзов — в потрясающей, великолепной форме! Он — красавчик вообще. Молодец. Умница.

— Георгий, он теперь еще сильнее обидится.

— Ладно, он действительно молодец. Старается, тренируется, выкладывается. Два его мяча получились отличными. После перехода на схему в три защитника ему стало сложнее, но, как показала жизнь, может что-то придумать!

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