Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился с «СЭ» мнением о победе сине-бело-голубых в чемпионате России. По мнению 74-летнего специалиста, клуб верно использовал средства от продаж Халка, Акселя Витселя и Эсекиэля Гарая, и это стало ключом к успеху.

— В первую очередь, хочу поздравить «Зенит» с новым достижением, — начал Луческу. — Очень важно, что команда защитила титул. В России «Зенит» — лучший, но надо двигаться дальше и добиваться успеха в Лиге чемпионов. Очень рад за моих друзей — Ракицкого, Дзюбу, Семака. Уверен, они заслужили победу. На протяжении всего чемпионата «Зенит» был заметно сильнее всех остальных команд премьер-лиги.

— В прошлом году «Зенит» стал чемпионом за три тура до конца, в этом — за четыре. Почему при вас команде было так тяжело бороться с конкурентами, а при Семаке — легко?

— Я ушел из «Зенита» три года назад. На тот момент, к примеру, у ЦСКА была совсем другая команда — еще играли братья Березуцкие и Игнашевич. А сейчас от того ЦСКА остался только голкипер Акинфеев. «Спартак» в том сезоне прорвало, сейчас он другой. В «Локомотиве» тоже перемены... А «Зенит» заново построил команду и теперь он — фаворит турнира. Когда я пришел, клуб сначала продал Халка, потом Гарая, а зимой Витселя, и это тоже повлияло на результат. Финансовая поддержка очень важна. После этого «Зенит» вложил вырученные деньги в толковых игроков — и все видят, что происходит. (Гоша Чернов)

Интервью Луческу — на сайте «СЭ»