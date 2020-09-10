Миранчук рассказал, как игроки «Ювентуса» звали его в команду из Турина

Новичок «Аталанты» Алексей Миранчук объяснил, почему к нему проявляли интерес столько клубов из Италии. На 24-летнего россиянина также претендовали «Ювентус», «Милан», «Наполи» и «Лацио».

— Потому что я забил «Ювентусу» в Лиги чемпионов. Дважды. Это шутка, — рассказал Миранчук в интервью на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна. — Но после того, как я забил итальянской команде, стали действительно пристальнее ко мне присматриваться.

После тех матчей ко мне подходили игроки «Юве»: Дуглас Коста, Дибала, Матюиди. Говорили: «Приезжай к нам». Бонуччи хвалил.

«Аталанта» была очень настойчива. Мне очень важно видеть, что к тебе есть интерес, что тебя хотят видеть.

С Гасперини до перехода не говорил. Общался с руководством: «Рад, что вы проявляете такой интерес. Но хотелось бы узнать мнение тренера». Они заверили, что никогда не совершают сделки без одобрения тренера.