Миранчук — о критике со стороны президента «Сьона»: «Его слова не подкреплялись ничем. Воспринял их со смешком»

Полузащитник «Динамо» Антон Миранчук в интервью «СЭ» отреагировал на критику президента «Сьона» Кристиана Константина.

После перехода Миранчука в «Динамо» президент «Сьона» Кристиан Константин отметил: «Я думал, что Антон мог бы принести больше пользы в Швейцарии своей техникой. Но он был сильно удивлен, так как в нашем чемпионате нужно очень много бегать».

«Он взрослый человек, у него свой клуб, он сам решает, что говорить. Не могу же я сказать ему: «Так не говорите, не надо». Но посмотрите на цифры моей беговой работы. Футбол сейчас везде заточен на физические данные, всем нужно бегать. Воспринял его слова со смешком. И сейчас тяжелые сборы, так везде! Слова президента «Сьона» не подкреплялись ничем. Во-первых, это не легкая атлетика. Во-вторых, надо знать, куда бежать. Но я абсолютно не хочу раскручивать эту тему — благодарен президенту, что мы сошлись, что я был в «Сьоне», — сказал Миранчук «СЭ».

23 августа «Динамо» объявило о подписании Антона Миранчука. Ранее «СЭ» сообщал, что сумма трансфера 29-летнего игрока составит 1,7 миллиона евро.