Антон Миранчук: «Скучал по русской речи. Там находишься не в своей среде, люди могут тебя не понять»

Полузащитник «Динамо» Антон Миранчук в интервью «СЭ» рассказал, по чему больше всего скучал во время игры за «Сьон».

«Русская речь — одно из, по чему я соскучился. Банальная вещь, но когда ты разговариваешь на родном языке... Например, после игры можно обсудить какие-то моменты, поделиться своими мыслями — это очень важно. А там ты находишься не в своей среде, люди могут не до конца тебя понять. Человек умеет адаптироваться. Первое время было тяжело принять какие-то моменты, но проходит год — становится легче. Москва — мегаполис, а в Швейцарии, где я жил, маленький, хотя и уютный, город», — сказал Миранчук «СЭ».

23 августа «Динамо» объявило о подписании Антона Миранчука. Ранее «СЭ» сообщал, что сумма трансфера 29-летнего игрока составит 1,7 миллиона евро.