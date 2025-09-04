Миранчук — о жизни в Швейцарии: «С российским паспортом нигде не испытывал проблем»

Полузащитник «Динамо» Антон Миранчук в интервью «СЭ» ответил на вопрос о сложностях жизни в Европе.

«В быту никто же не знает, какой у тебя паспорт. Ты начинаешь говорить по-английски, там делают вид, что тебя не понимают, — это есть. Но с российским паспортом я нигде не испытывал проблем. Местную прессу я не читал. Может, кто-то не был доволен, что в команде играет русский. Другие, возможно, были недовольны поездкой «Сьона» в Россию. Но то, как нас приняли в Санкт-Петербурге... Ребятам очень понравилось!» — сказал Миранчук «СЭ».

23 августа «Динамо» объявило о подписании Антона Миранчука. Ранее «СЭ» сообщал, что сумма трансфера 29-летнего игрока составит 1,7 миллиона евро.