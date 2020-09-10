Миранчук рассказал, что отказался от выгодной зарплаты в «Локомотиве» ради перехода в «Аталанту»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук объяснил, почему решил уйти из московского клуба в «Аталанту», хотя ему предлагали очень выгодный контракт в России.

— Знал, что предлагают больше, — рассказал Миранчук в интервью на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна. — Четыре миллиона за сезон? Это много ты сказал. Но в «Аталанте», конечно, намного меньше.

Честно скажу, я даже об этом не думал. Я что-то теряю? Я решил для себя, что хочу выйти из зоны комфорта. Мало людей таких.

Я много где читал, что «Миранчук только говорит, что хочет где-то играть в Европе, а сам ничего не делает для этого». Хотя я не доказываю что-то им. Хочу для себя что-то попробовать.