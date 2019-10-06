Миранчук «нарисовал» фол. Пенальти в пользу «Локо» назначен ошибочно.

На 45+1-й минуте матча 12-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Арсенал» ошибся арбитр Сергей Лапочкин, назначив пенальти в ворота гостей. Судья решил, что вратарь Михаил Левашов нарушил правила в единоборстве с Алексеем Миранчуком и сбил его. При этом удалять голкипера он не стал, так как тот пытался сыграть в мяч.

Видеоповторы убеждают в том, что полузащитник железнодорожников обманул Лапочкина. Миранчук перепрыгивал вратаря, но в последний момент опустил правую ногу и зацепился ей за левую руку Левашова. И упал. 11-метровый удар в такой ситуации назначать не следовало. (Александр Бобров)