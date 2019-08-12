01:15 | Футбол — РПЛ

Миранчук догнал Глушакова и Измайлова

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Алексей Миранчук забил один из четырех голов в ворота "Урала" в матче четвертого тура чемпионата России и 18-м из игроков "Локомотива" достиг отметки 20 мячей в высшем дивизионе. 23-летний хавбек сравнялся по числу точных ударов с Джеймсом Обиорой, Маратом Измайловым и Денисом Глушаковым. На счету замыкающего снайперскую десятку Даме Ндоя 27 голов, у рекордсмена Дмитрия Лоськова – 99. (Кирилл Бурдаков)

Лучшие бомбардиры "Локомотива" в чемпионате России

Игрок

Сезоны

Матчи

Голы

Дмитрий Лоськов

1997-2007, 2010-2012, 2017

322

99

Дмитрий Сычев

2004-2013

224

72

Олег Гарин

1993-1997

118

40

Алексей Косолапов

1993-1998

156

40

Заза Джанашия

1996-2001

145

33

Евгений Харлачев

1994-2001

183

33

Динияр Билялетдинов

2004-2009

150

31

Владимир Маминов

1993-2008

291

31

Александр Самедов

2005-2008, 2012-2016

177

29

Даме Ндой

2012-2014

66

27

Мануэл Фернандеш

2014-2019

103

25

Майкон

2010-2017

158

23

Александр Смирнов

1992-1993, 1995-1998

114

22

Питер Одемвингие

2007-2010

75

21

Джеймс Обиора

2001-2002, 2004

63

20

Марат Измайлов

2001-2007

124

20

Денис Глушаков

2008-2013

142

20

Алексей Миранчук

2012-н.в.

152

20
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