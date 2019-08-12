Миранчук догнал Глушакова и Измайлова

Алексей Миранчук забил один из четырех голов в ворота "Урала" в матче четвертого тура чемпионата России и 18-м из игроков "Локомотива" достиг отметки 20 мячей в высшем дивизионе. 23-летний хавбек сравнялся по числу точных ударов с Джеймсом Обиорой, Маратом Измайловым и Денисом Глушаковым. На счету замыкающего снайперскую десятку Даме Ндоя 27 голов, у рекордсмена Дмитрия Лоськова – 99. (Кирилл Бурдаков)
Лучшие бомбардиры "Локомотива" в чемпионате России
|
Игрок
|
Сезоны
|
Матчи
|
Голы
|
Дмитрий Лоськов
|
1997-2007, 2010-2012, 2017
|
322
|
99
|
Дмитрий Сычев
|
2004-2013
|
224
|
72
|
Олег Гарин
|
1993-1997
|
118
|
40
|
Алексей Косолапов
|
1993-1998
|
156
|
40
|
Заза Джанашия
|
1996-2001
|
145
|
33
|
Евгений Харлачев
|
1994-2001
|
183
|
33
|
Динияр Билялетдинов
|
2004-2009
|
150
|
31
|
Владимир Маминов
|
1993-2008
|
291
|
31
|
Александр Самедов
|
2005-2008, 2012-2016
|
177
|
29
|
Даме Ндой
|
2012-2014
|
66
|
27
|
Мануэл Фернандеш
|
2014-2019
|
103
|
25
|
Майкон
|
2010-2017
|
158
|
23
|
Александр Смирнов
|
1992-1993, 1995-1998
|
114
|
22
|
Питер Одемвингие
|
2007-2010
|
75
|
21
|
Джеймс Обиора
|
2001-2002, 2004
|
63
|
20
|
Марат Измайлов
|
2001-2007
|
124
|
20
|
Денис Глушаков
|
2008-2013
|
142
|
20
|
Алексей Миранчук
|
2012-н.в.
|
152
|
20